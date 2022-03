BE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır, Neleri Sürer? BE Sınıfı Ehliyet Nedir, Nasıl Alınır ve Kaç TL?

BE sınıfı ehliyet türü aslında B sınıfı ehliyetin kapsamlı halidir. BE sınıfı ehliyete sahip olan kimseler ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römorkları yahut römorklarla birleşik araçları kullanma iznine sahiptirler. Ayrıca BE sınıfına sahip kimseler B sınıfı araçları da kullanabilmektedir. Bu nedenle BE sınıfı ehliyeti almak zordur.

BE SINIFI EHLİYET NEDİR?

B sınıfı ehliyet kendi içerisinde B1, BE ve B olarak ayrılmaktadır. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobillerin ve kamyonetlerin kullanımına olanak tanıyan ehliyet türüdür. BE sınıfı ehliyet ise; azami ağırlığı 3.500 kilogram olan römorkların ve römork takılı araçların kullanımına da izin veren geniş kapsamlı bir ehliyet türüdür. BE sınıfı ehliyete sahip kimseler bu araçlara ek olarak B, B1, F ve M sınıfı araçları da başka bir ehliyete ihtiyaç duymaksızın kullanma yetkisine sahiptirler. Bu nedenle BE sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin geniş kapsamlı hali olarak düşünülmektedir.

BE sınıfı ehliyetin kişiye birçok araç türünü kullanmasına olanak vermesinden dolayı bu ehliyet türünü almak deneyim ve tecrübeye bağlanmıştır. Kişinin BE sınıfı ehliyet alabilmesi için öncelikle B sınıfı ehliyette tecrübe edinmesi gerekmektedir. Ayrıca kişinin 18 yaşını doldurması da, bu ehliyet türünü alabilmesi için gereklidir. BE sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir.

BE SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

BE sınıfı ehliyetin oldukça geniş kapsamlı olduğunu yukarıda söylemiştik. BE sınıfı ehliyete sahip kimseler aşağıda sıralanan araç türlerinin hepsini, başka bir ehliyet türüne sahip olmaksızın kullanabilmektedir;

Düz vitesli otomobil,

Otomatik vitesli otomobil,

Kamyonet,

Traktör,

Motorlu bisiklet,

Römork,

Römork takılı araçlar,

Karavan,

Karavan takılı araçlar

BE SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

BE sınıfı ehliyeti alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar bulunmaktadır. BE sınıfı ehliyet almanın şartları şu şekilde sıralanabilir;

En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Gerekli direksiyon sınavını başarı ile tamamlamak,

Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,

Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmamış olması.

BE SINIFI EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

BE sınıfı ehliyete başvurmak için gerekli birtakım belgeler bulunmaktadır. BE sınıfı ehliyet almak isteyen kimselerin bazı belgeleri toplamaları gerekmektedir. BE sınıfı ehliyet için gerekli belgeler şunlardır;

B sınıfı Sürücü belgesi yahut sertifikasının fotokopisi,

"Sürücü olur" sağlık raporu,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Adli sicil belgesi,

Öğrenim durumu bildirir belge,

Son 6 ay içinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf

BE SINIFI EHLİYET HARÇ ÜCRETİ

BE sınıfı ehliyet fiyatları, B sınıfı ehliyet fiyatları ile aynıdır. Zira BE sınıfı da, aslında B sınıfı ehliyetin bir türüdür. 2021 yılı için BE sınıfı ehliyet harcı 820,10 TL'dir. Bunun haricinde yatırılması gereken bir diğer ücret değerli kağıt bedelidir. Bundan kasıt ehliyet kart ücretidir. Bunun bedeli ise 225TL olarak belirlenmiştir. Ödenmesi gereken son ücret ise hizmet bedelidir. Bunun meblağsı ise 45TL'dir. Yani toplamda BE sınıfı ehliyet almak isteyen bir kişinin 1090,10 TL harç ücretini ödemesi gerekmektedir.