Bebeği otobüs durağına bıraktılar

İstanbul Esenler'e bağlı Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı'na 25 Aralık'ta puset içerisinde bırakılan bebeği gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. Pusetin içinde kimlik belgesi olmayan ve yaklaşık 1 aylık olabileceği tahmin edilen erkek bebeğin, herhangi bir rahatsızlığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 112 ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.