Bebeğimin dirisini değil ölüsünü aldım

Ankara'da 3 yıl önce özel bir hastanede sağlıklı şekilde dünyaya gelen Ahsen Meva Çetiner bebek, 'yenidoğanın geçici taşipnesi' tanısıyla alındığı yoğun bakımda geçirdiği üç günün ardından ağırlaştı ve 17 günlükken yaşamını yitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tetkiklerde bebeğin kafatasında kırıklar ve yaygın beyin kanaması tespit edilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu ölümün kafa travmasına bağlı olarak gerçekleştiğini ve bu travmanın doğumdan üç gün sonra, 00.00–07.00 saatleri arasında meydana geldiğini ortaya koydu.

DÜŞÜRMÜŞLERDİR...

Bunun üzerine aralarında başhekim, başhekim yardımcısı, iki doktor ve iki hemşirenin bulunduğu tutuksuz 6 sağlık çalışanı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkimin, "Bebekte tespit edilen kafatası kırıkları nasıl oluşmuş olabilir?" sorusuna verilen yanıt salonda şok etkisi yarattı. Sanık doktorlardan birinin, "Düşürmüşlerdir" şeklindeki ifadesi, ailenin tepkisine neden oldu. Ayrıca, olay gecesi nöbetçi olan doktorun hastanenin kadrolu personeli olmadığı, başka bir kamu hastanesinde çalıştığı ve ücret karşılığında nöbete geldiği de duruşmada gündeme geldi. Acılı anne Hacer Ersoy Çetiner, "Bebeğimin kafası şişmişti. Sağ gözünün üstü kıpkırmızıydı. Doktor elini tuttu bıraktı, hiçbir tepki vermedi. Ne olduğunu sordum ama kimse net bir cevap vermedi. 'Olabilir böyle şeyler' dediler. Bu taksir değil kasıt. Ben evladımın dirisini değil, ölüsünü aldım kucağıma" diyerek adalet çağrısını yineledi. Mahkeme 10 Şubat'a ertelendi.