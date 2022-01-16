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Giriş Tarihi: 17.1.2022

Bebeğine 5 ay sonra kavuştu

Bebeğine 5 ay sonra kavuştu

Anne baba boşanmaya karar verdi. Mahkeme, 5 aydır babasında olan Besime Nur’u anneye verdi. Devir teslimde duygusal anlar yaşandı

Uzaktan akraba olan Sevgi ve Hakan Özbay, 2020'de evlendi, 7 ay önce dünyaya gelen kızlarına 'Besime Nur' adını verdiler. Bu süreçte anlaşmazlığa düşen çift ayrıldı. Hakan Özbay, Besime Nur'u annesine vermedi. Kızını, aylarca göremeyen Sevgi Özbay, boşanma davası açtı. Sevgi Özbay'ın avukatı, Aile Mahkemesi'nde, Besime Nur'un anneye verilmesini istedi. Mahkeme, 5 ay sonra, bebeğin anneye verilmesinin kararlaştırdı. Sevgi Özbay'ın, 5 aydır göremediği kızına kavuşma anlarında duygusal anlar yaşandı. Hakan Özbay ve babası Ahmet Turan Özbay'ın avukata teslim ettiği Besime Nur bebek, sonunda annesine kavuştu. Gözyaşlarına boğulan Sevgi Özbay, Besime Nur'u öpüp koklayıp dakikalarca sevdi, karnını doyurdu, altını temizledi. Sonunda bebeğinin geçici velayetini alan Sevgi Özbay, "Avukatım sayesinde kızıma kavuştum. 2 aylıkken çocuğumu elimden aldılar. Sonunda ona kavuştum" dedi.

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Bebeğine 5 ay sonra kavuştu
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