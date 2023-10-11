Bebeğine son kez dokundu melek oldu

İzmirli 28 yaşındaki Özlem Serbes, 35 haftalık hamileydi. Bir süre önce görme ve işitmeyle ilgili problem yaşayınca doktora gitti. Yapılan kontrollerde beyninde büyük bir kitle olduğu belirlendi. Hemen tedaviye geçildi. Bebeği, erken doğumla dünyaya gelirken Özlem Serbes, bir hafta sonra ameliyata alındı ancak tüm çabalara rağmen beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti. Özlem Serbes'in eşi Togay Serbes ise vefat haberini alması üzerine ailesi ile birlikte genç kadının organlarını bağışlamaya karar verdi. Organları bağışlanan genç kadın, 6 kişiye hayat verdi.Doğumdan bir hafta sonra hayatını kaybeden Özlem Serbes'in kuvöze alınan bebeğini son kez öpüp koklayarak veda ettiği bu kare, herkesi derinden etkiledi. Sağlık durumun iyi olduğu öğrenilen bebek ise daha sonra taburcu edildi. Özlem Serbes'in eşi Togay Serbes de genç kadının defin işlemlerinin ardından hastanede doktorları ziyaret etti. Gebelikten dolayı tümörün hissedilememiş olabileceğini söyleyen Op. Dr. Muzaffer Keskiner, "18 Eylül 2023 Pazartesi günü 35 haftalık genç bir anne adayı hastanemize başvurdu. Hastamızda özellikle son 1-2 günde birdenbire işitme kaybı ve görme problemleri ortaya çıkmış. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız gerekli değerlendirmelerini yaptıktan sonra göz hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarımız da gerekli değerlendirmelerini yaptılar. Radyolojik incelemelerin sonunda 35 haftalık gebe annenin beyninde çok büyük bir tümoral kitle tespit edildi. Normalde beyindeki bu tümoral kitle bu büyüklüğe ulaşıncaya kadar önemli sayılabilecek ön belirtiler verir; fakat öyle tahmin ediyorum ki anne adayı bu belirtilerin bir kısmını gebeliğine bağlamış, anne olmanın belirtileri gibi düşünmüş ya da çevresinde başta eşi olmak üzere onlara hep güzel haberler, müjdeler verebilmek, olumlu şeyler söyleyebilmek amacıyla onlarla hiç paylaşmamış da olabilir. Dolayısıyla anne adayımız hastanemize geldiği anda beyninde çok ileri düzeyde büyük bir tümöral kitle, o kitleye bağlı işitme ve görme kayıpları söz konusuydu. Kapsamlı incelemelerden sonra aile ile hastamızın klinik durumu paylaşıldı" dedi. İHA