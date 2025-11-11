Bebeğini apartman boşluğuna attı

Kütahya'da hamile olduğunu ailesinden gizleyen 20 yaşındaki genç kadın, banyoda doğurduğu bebeğini apartmanın havalandırma boşluğuna attı. İstiklal Mahallesi'ndeki apartman sakinleri, havalandırma boşluğundan bebek sesi duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve yaşadığı belirlenen yeni doğmuş erkek bebek, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Anne E.Y. (20) ve baba M.G. (22) gözaltına alındı. Hâkimliğe sevk edilen E.Y. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.