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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Bebeğini boğan anne tutuklandı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Bebeğini boğan anne tutuklandı
ANTALYA'NIN Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Fatih U. (37), önceki gün eve döndüğünde, psikolojik sorunları birlikte yaşadığı eşi Burcu Ç.'nin (30), 2 çocuğuyla birlikte kendisini bir odaya kilitlediğini gördü. Odadan garip sesler geldiğini duyunca, kapıyı kırarak içeriye giren Fatih U., eşinin 1 yaşındaki bebekleri Miraç Ç.'yi boğarak öldürdüğünü, 4 yaşındaki Muhammet Efe D.'yi de öldürmeye çalıştığını gördü. Annesinin elinden kurtarılan Muhammet Efe D. hastaneye kaldırıldı. Burcu Ç. tutuklanırken, eşi Fatih U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Efe D. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yetiştirme yurduna yerleştirildi.

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Bebeğini boğan anne tutuklandı
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