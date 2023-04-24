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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Bebeğini çöpe atan anneye ‘ölü doğdu’ takipsizliği

ARZU KAYA ARZU KAYA
Bebeğini çöpe atan anneye ‘ölü doğdu’ takipsizliği
İSTANBUL Sancaktepe'de geçen yıl martta yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenince tutuklanan Pervin Y. (36) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Pervin Y.'nin bir süre sonra tahliye edildiği, bebeği istemeyen baba Yalçın Y.'nin de dosyada şüpheli olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu bebeğin travmatik bir tesirle, zehirlenerek veya çocuk düşürücü ilaçların etkisiyle öldürüldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığını, bebeğin rahim içinde oluşan akciğer enfeksiyonu nedeniyle ölü olarak doğduğunu tespit etti. Savcılık anne-babanın suç işlemediklerini, bebeğin ölü olarak doğduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.

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Bebeğini çöpe atan anneye ‘ölü doğdu’ takipsizliği
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