Bebeğiyle yürürken TIR çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan Yıldız Polat, bir yaşındaki bebeğiyle birlikte Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan kaldırımda yürüyerek evine gidiyordu. O sırada ara caddeden anayola çıkmak isteyen Muzaffer U.'nun kullandığı TIR'ın dorsesi, Yıldız Polat'a çarparak ezdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kazadan yara almadan kurtulan ve arabasında ağlamaya başlayan bebeği uzaklaştırdı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu belirlenen anne Yıldız Polat'ı, hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Talihsiz anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muzaffer U. gözaltına alındı.Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ise önceki gece karşıdan karşıya geçmeye çalışan Neşe Çevik'e (19), İbrahim D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıdığı Denizli Devlet Hastanesi'nde, hayatını kaybetti. Sürücü İbrahim D. gözaltına alındı. Genç kızın kardeşi Cengiz Çevik'in de (16) 3 yıl önce evine gitmek için yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu öldüğü öğrenildi.Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Yaylalı Köyü'nden Kazıkbeli Yaylası'na giderken kontrolden çıkan Oktay Tozlu'nun (36) kullandığı kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kamyonetten fırlayan sürücü Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk (38) olay yerine hayatını kaybetti.Batman'da, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Dörtyol Kavşağında aniden önüne çıkan kadın yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, önce kadına ardından refüje çarptı. Başında kask olmasına rağmen ağır yaralanan sürücü Emrah Koç (18), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Eren Aslan (18) öldü. Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Cemal Alpay (48) öldü.Bingöl'de, kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'ndan çıkıp, Bingöl- Muş karayolunun Simani Mahallesi mevkiindeki yaya geçinden karşıya geçmek isteyen Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Evin Özel, Y.E.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.