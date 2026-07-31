Bebeğiyle yürüyen anneye çirkin saldırı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 28 Temmuz günü Refika Beyza Yakargüneş, bebeğiyle sokakta yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden hakaret ve nefret içerikli sözler söyledi. Yakargüneş'in, Altuntaş'ın bebeğini işaret ederek, 'daha fazla üremeyin', 'başındaki ile daha fazla üremeyin', 'yobazsınız', 'siz gibi kapalılar ürememeli' ve 'deliler hastanesine kapatılmalısınız, geri zekalılar' şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olay sırasında Aylin Altuntaş'ın yanında bulunan eşi Ali Altuntaş ile kayınvalidesi Şerife Altuntaş da tartışmaya müdahil oldu. Sözlerin ardından taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek sözlü ve fiziki müdahaleye dönüştü. Olay üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Refika Beyza Yakargüneş hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Hakaret' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından soruşturma başlattı. Şüpheli Yakargüneş hakkında savcılıklarda daha önce de benzer suçlardan çok sayıda soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör