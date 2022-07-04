Bebek İhtiyaç Listesi - Yenidoğan Bebek Alışverişi Nasıl Yapılır, Doğum Hastane Çantasında Neler Olmalı?

Doğum süreci yaklaştıkça anne adaylarının doğuma hazır olması oldukça önemlidir. Artık anne sadece doğuma odaklanmalıdır. Bunun dışında artık bebek sahibi olacağı için bu duruma hazırlıklı olmalıdır. İşleri kolaylaştırmak için anne ve babalar önceden bebek ihtiyaç listesi oluştururlar. Ayrıca bu hazırlık psikolojik olarak anne adayını iyi hissettireceği gibi güvende hissetmesini sağlar. Hamileliğin son ayları yenidoğan ihtiyaç listesinin tamamlanması için en ideal zamanlama diyebiliriz. Hem bebeğin cinsiyeti artık kesinleşmiş olduğu için cinsiyete göre alışveriş yapma şansınız olur. Doğum hastane çantasında neler olmalı? Bu konuya değineceğiz. Yenidoğan bebek alışverişi nasıl yapılır? İşte önerilerimiz…

Hastane Çantası Nasıl Hazırlanır?

Bebek için hazırlanan liste öncelikle onların büyüme, gelişme, olgunlaşma süreleri göz önüne alınarak oluşturmalısınız. Yenidoğan bebek için ilk iş nelere ihtiyacı olabileceği düşünülebilir ve ona göre bir liste hazırlamanız daha mantıklı olacaktır. Tercih edilecek olan hastane çıkışının mevsim şartlarına uygun olması önemlidir. Yaz aylarında olacak bir doğum için ince penye setler yeterli olur. Doğum kış aylarında olacaksa da kalın giysiler tercih edilebilir.

Bebek İhtiyaç Listesi

Yenidoğan bebeğinizin kıyafetlerinin %100 pamuklu olmasına özen gösterebilirsiniz. Bebek alışveriş listelerinde mutlaka yer alması gereken bir diğer ürün ise parfümsüz, parabensiz, klorsuz ve fosfatsız yeni nesil sıvı bebek deterjanıdır. Çamaşırları otomatik çamaşır makinesinde yıkarken bebek deterjanı kullanmanız önerilir. Aşağıda yer alan doğum çanta listesine göz atabilirsiniz.

Yeni Doğan Bebek İhtiyaç Listesi

Yenidoğan bebek alışveriş listesinde bulunması gereken kıyafetler ise şunlardır:

Doğum sonrası ve hastane çıkışı için birer adet bebek takımı

Zıbın

Tulum

Çorap

Penye şapka

Pamuklu yelek

Bebeklerin hızlı büyüdüklerini unutmayın. Bulundukları aya uygun kıyafetlerden çok 2-3 ay üstü olan kıyafetler bakın. İlk anne ve baba olacaklar ilk heyecanla 0-3 ya da 3-6 ay bebek giysisini fazla alabilirler. Böylece çamaşır yıkama gibi vakit alan işleri en aza indirebilirsiniz.