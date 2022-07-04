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Giriş Tarihi: 4.7.2022 17:43 Son Güncelleme: 4.7.2022 17:43

Bebek İhtiyaç Listesi - Yenidoğan Bebek Alışverişi Nasıl Yapılır, Doğum Hastane Çantasında Neler Olmalı?

Bebek İhtiyaç Listesi - Yenidoğan Bebek Alışverişi Nasıl Yapılır, Doğum Hastane Çantasında Neler Olmalı?

Anne ve baba adayları bebek müjdesini aldıktan sonra bebek için hazırlıklara başlarlar. Tatlı bir telaş olan bu hazırlıklar bebeğin dünyaya gelmesine yakın bir süreçte anne ve babaya zor gelebilmektedir. Hamileliğin son 3 ayına girildiği zaman bazı ihtiyaç listelerinin oluşturulması ve temin edilmesi gerekir. Bunlar temin edilmezse doğum günündeki yoğunluktan dolayı bazı şeyler eksik kalabiliyor. Bebek ihtiyaç listesi nasıl olmalı? Bu sorunun yanıtını liste halinde hazırladık. Yenidoğan bebek alışverişi nasıl yapılır? Bunun yanında doğum hastane çantasında neler olmalı? Diyorsanız işte o liste…

Doğum süreci yaklaştıkça anne adaylarının doğuma hazır olması oldukça önemlidir. Artık anne sadece doğuma odaklanmalıdır. Bunun dışında artık bebek sahibi olacağı için bu duruma hazırlıklı olmalıdır. İşleri kolaylaştırmak için anne ve babalar önceden bebek ihtiyaç listesi oluştururlar. Ayrıca bu hazırlık psikolojik olarak anne adayını iyi hissettireceği gibi güvende hissetmesini sağlar. Hamileliğin son ayları yenidoğan ihtiyaç listesinin tamamlanması için en ideal zamanlama diyebiliriz. Hem bebeğin cinsiyeti artık kesinleşmiş olduğu için cinsiyete göre alışveriş yapma şansınız olur. Doğum hastane çantasında neler olmalı? Bu konuya değineceğiz. Yenidoğan bebek alışverişi nasıl yapılır? İşte önerilerimiz…

Hastane Çantası Nasıl Hazırlanır?

Bebek için hazırlanan liste öncelikle onların büyüme, gelişme, olgunlaşma süreleri göz önüne alınarak oluşturmalısınız. Yenidoğan bebek için ilk iş nelere ihtiyacı olabileceği düşünülebilir ve ona göre bir liste hazırlamanız daha mantıklı olacaktır. Tercih edilecek olan hastane çıkışının mevsim şartlarına uygun olması önemlidir. Yaz aylarında olacak bir doğum için ince penye setler yeterli olur. Doğum kış aylarında olacaksa da kalın giysiler tercih edilebilir.

Bebek İhtiyaç Listesi

Yenidoğan bebeğinizin kıyafetlerinin %100 pamuklu olmasına özen gösterebilirsiniz. Bebek alışveriş listelerinde mutlaka yer alması gereken bir diğer ürün ise parfümsüz, parabensiz, klorsuz ve fosfatsız yeni nesil sıvı bebek deterjanıdır. Çamaşırları otomatik çamaşır makinesinde yıkarken bebek deterjanı kullanmanız önerilir. Aşağıda yer alan doğum çanta listesine göz atabilirsiniz.

Yeni Doğan Bebek İhtiyaç Listesi

Yenidoğan bebek alışveriş listesinde bulunması gereken kıyafetler ise şunlardır:

  • Doğum sonrası ve hastane çıkışı için birer adet bebek takımı
  • Zıbın
  • Tulum
  • Çorap
  • Penye şapka
  • Pamuklu yelek

Bebeklerin hızlı büyüdüklerini unutmayın. Bulundukları aya uygun kıyafetlerden çok 2-3 ay üstü olan kıyafetler bakın. İlk anne ve baba olacaklar ilk heyecanla 0-3 ya da 3-6 ay bebek giysisini fazla alabilirler. Böylece çamaşır yıkama gibi vakit alan işleri en aza indirebilirsiniz.

  • Pamuklu bez ya da banyo süngeri
  • Banyo havlusu
  • Başı için pamuklu bir kurulama mendili
  • Yenidoğan bebeklere özel sabun
  • Banyo küveti
  • Bebeği kolay yıkayabilmeniz için küvet filesi
  • Göğüs pompası
  • Süt saklama poşeti
  • Sütü bebeğe vermek için kullanılan bardak, kadeh ya da diğer araçlar
  • Göbek oyuntulu bebek bezi
  • Temizleme pamuğu ya da ıslak mendil
  • Alt değiştirme örtüsü
  • Tırnak makası
  • Pişik kremi
  • Bebek şampuanı ya da sabunu
  • Bebek saç fırçası
  • Termometre
  • Pişik kremi
  • Yaz mevsiminde doğan bebekler için güneş kremi
  • Nazal aspiratör
  • Serum fizyolojik
  • Emzirme sütyeni
  • Göğüs pedi ya da göğüs kalkanı
  • Lanolin içeren göğüs ucu kremi
  • Emzirme yastığı

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Bebek İhtiyaç Listesi - Yenidoğan Bebek Alışverişi Nasıl Yapılır, Doğum Hastane Çantasında Neler Olmalı?
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