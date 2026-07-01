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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:16

SON DAKİKA… Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni gelişme: Bir suçtan daha tutuklandı!

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Yıldırım’ın 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan da tutuklanması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili Savcılığın sevk yazısında Yıldırım'ın evinde yapılan aramada kumar masası, çipler ve kartlar gibi kumar eşyaları bulunduğu vurgulandı.

Sema DEMİR Sema DEMİR Yaşam
SON DAKİKA… Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni gelişme: Bir suçtan daha tutuklandı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan da tutuklandı.

EVİNDE KUMAR MASASI, ÇİPLER VE KARTLAR BULUNDU

Konuya ilişkin detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Yıldırım'ın evinde arama yapıldığı, yapılan aramada kumar masası, çipler ve kartlar gibi kumar eşyaları bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen bir deftere ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, raporda ise "Defterde doğrudan oyun adı yer almamaktadır ancak kayıt yapısı, masa bazlı ve oturum sonu netleştirmeli bir para akış sistemi bulunduğu göstermektedir. Yapı, bahisli kart veya masa oyunlarıyla uyumlu görünmektedir." denildi.

Sevk yazısında ayrıca, başka bir şüpheli olan Mehmet Ç.'nin ifadesinde Yıldırım'ın evinde kumar oynandığına ilişkin ifadeler olduğu da aktarıldı.

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #BEBEK OTEL #MUZAFFER YILDIRIM

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