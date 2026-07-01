SON DAKİKA… Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni gelişme: Bir suçtan daha tutuklandı!

EVİNDE KUMAR MASASI, ÇİPLER VE KARTLAR BULUNDU

Konuya ilişkin detaylar ise Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, şüpheli Yıldırım'ın evinde arama yapıldığı, yapılan aramada kumar masası, çipler ve kartlar gibi kumar eşyaları bulunduğu belirtildi. Ele geçirilen bir deftere ilişkin bilirkişi raporu hazırlandığı, raporda ise "Defterde doğrudan oyun adı yer almamaktadır ancak kayıt yapısı, masa bazlı ve oturum sonu netleştirmeli bir para akış sistemi bulunduğu göstermektedir. Yapı, bahisli kart veya masa oyunlarıyla uyumlu görünmektedir." denildi.

Sevk yazısında ayrıca, başka bir şüpheli olan Mehmet Ç.'nin ifadesinde Yıldırım'ın evinde kumar oynandığına ilişkin ifadeler olduğu da aktarıldı.