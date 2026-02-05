Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Muzaffer yıldırım'ın maması "Fatoş Mama" yakalandı

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Otel müdürü Arif Altunbulak'ın savcılıktaki ifadesinde bahsettiği Fatos Mama lakaplı Fatma Yılmaz gözaltına alındı.

"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"

Altunbulak ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı." dedi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Altunbulak'ın ifadesinin ardından soruşturma kapsamında Fatoş Mama lakaplı Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.