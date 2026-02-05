Haberler Yaşam Haberleri Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Muzaffer yıldırım'ın maması "Fatoş Mama" yakalandı
Giriş Tarihi: 5.02.2026 23:22 Son Güncelleme: 5.02.2026 23:30

Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Muzaffer yıldırım'ın maması "Fatoş Mama" yakalandı

SABAH, Bebek Otel soruşturmasında Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen iş adamları, holding patronları ve ünlü isimleri yakın takibe aldığını, otele kurulan kamera sistemleriyle de anlık cep telefonundan görüntüler kaydettiğini duyurmuştu. Bebek Otel'in Müdürü Arif Altunbulak savcılıktaki ifadesinde Muzaffer Yıldırım'ın otelde sıklıkla genç kadınlarla görüştüğünü, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalıştığını itiraf etmişti. Öte yandan Fatma Yılmaz'ın söz konusu kadınları ayarladığı ve şahıslarla tanıştırdıkça Muzaffer Yıldırım'dan ödeme aldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, "Fatoş Mama" lakaplı Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğünce 'Fuhuşa teşvik etme ve aracılık' suçundan kıskıvrak yakalandı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Muzaffer yıldırım’ın maması Fatoş Mama yakalandı
  • ABONE OL

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Bebek Otel soruşturmasıyla ilgili önemli gelişme yaşandı. Otel müdürü Arif Altunbulak'ın savcılıktaki ifadesinde bahsettiği Fatos Mama lakaplı Fatma Yılmaz gözaltına alındı.

"KIZLARI TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA ÖDEME ALIRDI"

Altunbulak ifadesinde, "Muzaffer Yıldırım otelde sıklıkla genç kadınlarla görüşüp, kendilerine çeşitli kariyer vaatleri vererek arkadaşlık kurmaya çalışırdı. Kadınları da Beykoz'dan ismini Fatoş olarak bildiğim kişi ayarlardı. Bu kişi kızları getirir, tanıştırır, bunun karşılığında Muzaffer'den ödeme alırdı." dedi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Altunbulak'ın ifadesinin ardından soruşturma kapsamında Fatoş Mama lakaplı Fatma Yılmaz, Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Muzaffer yıldırım'ın maması "Fatoş Mama" yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz