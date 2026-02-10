Bebek’te akılalmaz görüntüler: Trafiği felç eden kadın otomobilin içinde dans etti!

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla cadde üzerinde trafikte seyreden Gizem K., henüz bilinmeyen nedenle bir anda aracını durdurup yolu kesti ve trafiği durma noktasına getirdi.
DANS ETMEYE BAŞLADI
Kadın, durduğu aracın içinde dans etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarını da dinlemeyince, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, polis ekiplerinin uyarılarına da aldırış etmeyince olay yerine çekici ve itfaiye çağrıldı.
Trafikte durup, otomobilde dans etti!
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çekici ve itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle paniğe kapılan kadın, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gizem K., uzaklaşmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kadın sürücü gözaltına alınırken, aracı ise otoparka çekildi. Olayın sebebi henüz öğrenilemezken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı