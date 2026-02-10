Haberler Yaşam Haberleri Bebek’te akılalmaz görüntüler: Trafiği felç eden kadın otomobilin içinde dans etti!
Giriş Tarihi: 10.02.2026 19:56 Son Güncelleme: 10.02.2026 20:27

Bebek’te akılalmaz görüntüler: Trafiği felç eden kadın otomobilin içinde dans etti!

Beşiktaş Bebek'te gerçekleşen olay büyük şaşkınlık yarattı. Gizem K., isimli bir kadın aracını yolda durdurarak, otomobilinde dans etmeye başladı. Bu sırada trafik felç olurken, kadının davranışları çevrede büyük şaşkınlık uyandırdı. Kadın olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla cadde üzerinde trafikte seyreden Gizem K., henüz bilinmeyen nedenle bir anda aracını durdurup yolu kesti ve trafiği durma noktasına getirdi.

DANS ETMEYE BAŞLADI

Kadın, durduğu aracın içinde dans etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarını da dinlemeyince, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın, polis ekiplerinin uyarılarına da aldırış etmeyince olay yerine çekici ve itfaiye çağrıldı.

Trafikte durup, otomobilde dans etti!

Kadının davranışları karşısında çevredeki vatandaşların şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.


KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çekici ve itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle paniğe kapılan kadın, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Ancak Gizem K., uzaklaşmadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kadın sürücü gözaltına alınırken, aracı ise otoparka çekildi. Olayın sebebi henüz öğrenilemezken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

