Haberler Yaşam Haberleri Bebek’te bir garip olay: Trafikte stop etti ruj sürüp dans etti
Giriş Tarihi: 10.02.2026 18:36

Bebek’te bir garip olay: Trafikte stop etti ruj sürüp dans etti

Beşiktaş Bebek’te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. Kornaya basıp ruj süren kadın çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek’te bir garip olay: Trafikte stop etti ruj sürüp dans etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz