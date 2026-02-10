Bebek’te bir garip olay: Trafikte stop etti ruj sürüp dans etti

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.