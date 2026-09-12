Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen "Becerikli Kalpler" projesi, özel gereksinimli çocuklar ile annelerini sanat, yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve girişimcilik atölyelerinde buluştu. Proje kapsamında 9-13 yaş aralığındaki 15 özel gereksinimli birey ve anneleri, atölye ve etkinliklerde birlikte öğrenme, üretme ve deneyim kazanma fırsatı buldu. Projenin yürütücüsü Sevil Yılmaz Aykul, "Özel gereksinimli bireylerin eğitim süreçlerine ebeveynleri de dahil ederek farklı bir yaklaşım benimsedik. Çocukların aileleriyle birlikte üretmesinin hem çocuklar hem de ebeveynler açısından önemli kazanımlar sağladı" diye konuştu.