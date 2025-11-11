Beceriksizliğin faturası yine İzmirliye kesildi: Otopark ücretlerine yeni yılda yüzde 185 zam gelecek

İçine düştüğü borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçi personelin ikramiye ve maaşlarını ödemekte dahi zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi mali açıdan kötü gidişatın faturasını yine İzmirliye kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2026 mali yılı tahmini gelir gider bütçe kitapçığında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman Şirketi tarafından işletilen açık ve kapalı otopark ücretlerine yüzde 50 ila yüzde 185 arasında değişen oranlarda fahiş zam öngörüldü.

70 LİRADAN 200 LİRAYA ÇIKACAK

Zamlı tarifeye göre daha önce 12 saatlik parklanma için 70 lira ücret ödeyen vatandaş bütçe kitapçığında herhangi bir değişiklik yapılmazsa 1 Ocak tarihinden itibaren 130 lira daha fazla para ödeyecek. Buna göre otopark ücreti 70 liradan 200 liraya çıkacak. Böylece bu kalemdeki artış oranı yüzde 185 olarak gerçekleşmiş olacak.

1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde İZBB Meclisinde Plan Bütçe komisyonuna sevk edilen 2026 mali yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülüp son şekli verildikten sonra tekrar meclis gündemine gelecek. Eğer fiyat tarifelerinde son anda bir değişiklik olmazsa İzmirliler yeni yıla zamla uyanacak. Zamlı otopark tarifesi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren İzmir genelinde belediye tarafından işletilen tüm otoparklarda geçerli hale gelecek.

İZMİRDE NE KADAR OTOPARK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor. Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB Bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil. Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı 1955. Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.