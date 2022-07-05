Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti 2022 temmuz belli oldu!

Enflasyon oranı ardından belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti ortaya çıktı. Artış gösteren fiyatlar sonrası araştırmalar hız kazandı: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Geçtiğimiz gün açıklanan bedelli askerlik affı da yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte detaylar…
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 ay boyunca memur ve emekliye verilecek zammın yanında bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Böylece temmuz – aralık arasındaki bedelli askerlik ücreti da belirlendi.
İşte, yeni 2022 bedelli askerlik ücreti…
YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2022
Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurlara yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Bununla birlikte bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirleniyor.
Tahmini olarak, bedeli askerlik 2022 yılı ilk yarısı için 56 bin 500 olarak belirlenmişti. Hesaplamalar ile bedelli ücretinin 80 bin 64 TL civarı bir tutara ulaşması beklenmekte. RESMİ miktarı MSB açıklayacak.
Hesaplama şu şekilde:
240000 x 0,333603= 80.064 TL
BEDELLİ ASKERLİK AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bedelli askerlik affına ilişkin yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yoklama kaçağı ve bakaya durumundaki 550 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Özel şartlar ve bedelli ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.