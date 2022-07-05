Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik ücreti 2022 temmuz belli oldu!

Enflasyon oranı ardından belirlenen yeni bedelli askerlik ücreti ortaya çıktı. Artış gösteren fiyatlar sonrası araştırmalar hız kazandı: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Geçtiğimiz gün açıklanan bedelli askerlik affı da yeniden gündemdeki yerini aldı. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 temmuz zammı ile ne kadar oldu? İşte detaylar…