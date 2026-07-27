Bedriye eşi tarafından boğularak katledilmişti! Acılı aileden korkunç iddia: Her şeyi ailesiyle beraber planlayıp...





"BENİM ARABAMLA BENİM KIZIMIN CENAZESİNİ TAŞIDI"



Eşinin üstüne kayıtlı olan aracın kendisine ait olduğunu söyleyen Yarar, "Araba hep ondaydı. Benim başka bir arabam var, ben de o aracı ona verdim. İşi gücü olur, sağa sola gider gelir diye. O arabamı hep o kullanırdı. Anahtar hep ondaydı. O arabayla benim kızımı getirmiş. Benim arabamla kızımın cenazesini gidip taşıdı. Kimsenin haberi yok. Böyle bir acı böyle bir hainlik böyle bir şerefsizlik yok. Kızım için onu aldatıyor diyor. Benim kızımın onu aldatma şansı yok çünkü bütün gün burada" diye konuştu.