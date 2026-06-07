Beğeni uğruna güvenlik riske atılıyor

Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatilinde, ailenin korumalığını yapan Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden konum tespiti yapılarak saldırının planlandığı iddia edildi. Kesinleşmiş resmi bir tespit bulunmamakla birlikte, olay sosyal medya paylaşımlarında konum bilgilerinin oluşturabileceği riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Tunay Kamer, günümüzde sosyal medyanın bireylerin hayatını yansıtan dev bir vitrine dönüştüğünü belirterek, kullanıcıların farkında olmadan birçok kişisel bilgiyi kamuoyuna açtığını ifade etti. Prof. Dr. Kamer, "Bir fotoğraf paylaşırken hissettiğimiz beğenilme isteği bazen kendi güvenliğimizi riske atan bir kapının açılmasına neden olabiliyor. İnsanlar dijital dünyayı güvenli bir alan olarak görüyor ancak sosyal medya aslında kimlerin izlediğini hiçbir zaman tam olarak bilemediğimiz devasa bir ortamdır" dedi. Kamer, "Siz tatilde olduğunuzu paylaşırken aslında bazı suçlular açısından adeta davetiye niteliği taşıyabiliyor" ifadelerini kullandı.