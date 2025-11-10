BeIN Sports’un binasında panik dolu anlar! Silahlı şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor

Türkiye Süper Ligi de dahil birçok ligin yayıncısı olan Fransız menşeli spor kanalı beIN Sports'un Sarıyer Ayazağa'daki binasına sabah saatlerinde gelen bir kişi, yanında getirdiği silahı çekerek içeri girdi. Alkollü olduğu değerlendirilen şüphelinin, içeri girer girmez "Güntekin Onay'la konuşmak istiyorum" dediği öğrenildi. Halen bina içerisinde bulunan silahlı şüpheliyi ikna etmek için Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakere ekibi Ayazağa'daki binaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu şüpheli, silahıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.