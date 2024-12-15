Bekâr evindeki kavga cinayetle son buldu

Kayseri'de, 3 arkadaşın birlikte kaldığı bekâr evinde yaşanan kavgada bir kişi av tüfeği ile vurularak öldürüldü.Merkez Melikgazi İlçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde bulunan evde Mustafa B. (37) ve S.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E., Mustafa B.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Mustafa B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis, saldırgan S.E. ile birlikte olay anında evde bulunan Ö.B.'yi gözaltına aldı. Mustafa B.'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.