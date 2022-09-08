Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı için yayınlanan ilanlara 5-12 Eylül 2022 arasında başvuru yapılabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana ilişkin genel şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Ayrıca e-Devlet ile giriş yaparak bu ilana özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilecek.

İŞİN TANIMI

Bekçi alımı yapacak olan firma tarafından iş tanımı şöyle aktarıldı:

Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.

Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.

Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.