Haberler Yaşam Haberleri Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 8.9.2022 23:41

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

İŞKUR üzerinden Bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. İş yeri ve inşaatlara yapılacak olan bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları merak konusu oldu. Genel ve özel şartlara haiz olmayanların başvurusunun kabul edilmeyeceği biliniyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir, hangi illere bekçi alımı yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

Bekçi alımı tarihi, şartları gibi bilgiler başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilan yayınlandı. Buna göre 5-12 Eylül arasında başvuru yapılabilecek. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı için yayınlanan ilanlara 5-12 Eylül 2022 arasında başvuru yapılabilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlana ilişkin genel şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Ayrıca e-Devlet ile giriş yaparak bu ilana özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilecek.

İŞİN TANIMI

Bekçi alımı yapacak olan firma tarafından iş tanımı şöyle aktarıldı:

Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.

Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.

Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda genel şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Genel şartlar ise şöyle paylaşıldı:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA