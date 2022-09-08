Bekçi alımı tarihi, şartları gibi bilgiler başvuru yapacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ilan yayınlandı. Buna göre 5-12 Eylül arasında başvuru yapılabilecek. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?
Bekçi alımı için yayınlanan ilanlara 5-12 Eylül 2022 arasında başvuru yapılabilecek.
İlana ilişkin genel şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Ayrıca e-Devlet ile giriş yaparak bu ilana özgeçmiş oluşturmak sureti ile başvuru yapılabilecek.
Bekçi alımı yapacak olan firma tarafından iş tanımı şöyle aktarıldı:
Makine imalatı yapan firmada bekçi olarak çalışacak bay personel alınacaktır.
Emekli adaylar da pozisyon için değerlendirilecektir.
Çalışma saatleri 08:00-18:00 şeklindedir.
GENEL ŞARTLAR
İlana başvuru yapacak olan adaylarda genel şartlar aranıyor. Bu şartlara haiz olanların özel şartlara da haiz olması gerekiyor. Genel şartlar ise şöyle paylaşıldı:
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)
Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.
Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.