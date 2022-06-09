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Giriş Tarihi: 9.6.2022 09:58

Bekçi alımı sınavı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Bekçi alımı sınavı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

EGM PA duyurularını takip edenler bekçi alımı son dakika haberlerini takip ediyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak olan sınav için Temmuz ayı işaret edildi. 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan ön başvuruların ardından bekçi alımı sınav giriş belgesi sorgulaması sürüyor. Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Bekçi alımı sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 13 Mayıs'ta sona eren bekçilik sınavı başvurularının tamamlanması ile gözleri bekçilik sınavı tarihine çevrildi. 2022 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yazılı sınav süreciyle ilgili detaylar merak konusu olurken Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte meraklı bekleyiş son buldu. Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAV NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE TARİHTE NEREDE YAPILACAK?

Polis Akademisi (PA) ile bekçilik yazılı sınav tarihi ve tüm bilgiler şöyle;

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ YAYINLANDI

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır.

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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Bekçi alımı sınavı ne zaman? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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