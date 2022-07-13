Haberler Yaşam Haberleri Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? 2022 Bekçilik sınavı tarihi EGM PA tarafından açıklandı!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:03

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? 2022 Bekçilik sınavı tarihi EGM PA tarafından açıklandı!

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi belli oldu. Adaylar 8 Temmuz 2022 tarihinde sınav yerlerini öğrendiler. Şimdi ise sırada bekçilik sınavı yer alıyor. Binlerce aday kurum tarafından belirtilen il merkezlerinde eş zamanlı olarak sınava katılacak. Peki; Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? İşte 2022 Bekçilik sınavı tarihi ve bilgiler.

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? 2022 Bekçilik sınavı tarihi EGM PA tarafından açıklandı!

Bekçilik yazılı sınavına katılacak binlerce aday "Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilan edilen sınav giriş belgelerinin ardından önümüzdeki günlerde bekçi alımı sınavı gerçekleştirilecek. Sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak olup 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Peki; Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? 2022 Bekçilik sınavı tarihi EGM PA tarafından açıklandı!

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlanmıştır. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve hangi illerde? 2022 Bekçilik sınavı tarihi EGM PA tarafından açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA