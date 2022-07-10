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Giriş Tarihi: 10.7.2022 00:51

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde? EGM PA Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!

Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. 8 Temmuz 2022 tarihinde sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. Bekçi alımı sınavına girmeye hak kazanan adaylar için kritik sürece girildi. Peki; Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde olacak? EGM PA ile 2022 Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!

Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde? EGM PA Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavı için kritik günlere gelindi. Adaylar geçtiğimiz günlerde sınav yerlerini öğrenmişti. Şimdi ise bekçi alımı sınavı için süreç başlayacak. Peki; Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde? EGM PA Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

TOPLAM: 100 soru

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Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde? EGM PA Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!
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