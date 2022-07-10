Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavı için kritik günlere gelindi. Adaylar geçtiğimiz günlerde sınav yerlerini öğrenmişti. Şimdi ise bekçi alımı sınavı için süreç başlayacak. Peki; Bekçi alımı sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde? EGM PA Bekçilik sınavı tarihi belli oldu!