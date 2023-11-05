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Giriş Tarihi: 6.11.2023

Bekçilere küfreden avukata ev hapsi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Bekçilere küfreden avukata ev hapsi
İstanbul Beşiktaş'ta savcı arkadaşıyla gittiği mekanda alkol aldıktan sonra yoldan geçen bekçilere hakaret ettiği iddia edilen Avukat Tuğba Ş. ifadesinin ardından 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği'nde konuşan Tuğba Ş., bekçinin yetkisi dışında davrandığını karakolda ise kendisinin polisi darp etmeye çalışmadığını aksine zor kullanıldığını söyledi. Genç kadının avukatı ise ortada bir haksız tahrik durumu olduğunu kendisinin avukat olmasından dolayı müvekkillerinin zor duruma düşeceğini belirterek tutuklamaya itiraz etti. Hâkimlik şüpheli avukatın konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmetti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

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Bekçilere küfreden avukata ev hapsi
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