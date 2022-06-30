Bekçilik yazılı sınavı için Temmuz ayı işaret edildi. Bu kapsamda; Temmuz ayına kısa süre kala binlerce aday internet üzerinden "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi alımı sınav yerleri e-Devlet üzerinden aday T.C kimlik NO ile sorgulanacak.
BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
SINAVA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR
18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.