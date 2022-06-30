Bekçilik yazılı sınavı için Temmuz ayı işaret edildi. Bu kapsamda; Temmuz ayına kısa süre kala binlerce aday internet üzerinden "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve hangi illerde olacak? EGM PA 2022 Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Bekçi alımı sınav yerleri e-Devlet üzerinden aday T.C kimlik NO ile sorgulanacak.