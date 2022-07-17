Bekçilik soru ve cevapları için adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. 17 Temmuz Pazar günü tek oturumda düzenlenen sınavın ardından katılımcılar "Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu yazılı sınavın sonuçları Ağustos ayında açıklanacak olup sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. İşte bekçi alımı soruları ve cevap anahtarına yönelik bilgiler.