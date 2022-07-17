Bekçilik soru ve cevapları için adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. 17 Temmuz Pazar günü tek oturumda düzenlenen sınavın ardından katılımcılar "Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Söz konusu yazılı sınavın sonuçları Ağustos ayında açıklanacak olup sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. İşte bekçi alımı soruları ve cevap anahtarına yönelik bilgiler.
BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bekçilik sınavı soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.