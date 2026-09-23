Bekçinin ölümüne neden olmuştu! Alkollü sürücünün cezası belli oldu: ‘Makas atarak ilerledi’

MAKAS ATARAK HIZLA İLERLİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cihan Bulut'un, otomobilinde bulunan tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde, birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı.

İddianamede, kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Cihan Bulut hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör