Bekir’in iyilik yolculuğu...

Gaziantepli 25 yaşındaki Bekir Turan, genç yaşına rağmen 4 yıl önce kurduğu yardım derneği ile başta depremzede ve yetimler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Kahramanmaraş'ta okuduğu üniversiteden mezun olan Turan, okul bittikten sonrada kendisini tamamen iyilik hareketine adadı. Geçirdiği trafik kazası sonrası yüzde 95 felçli kalan Türkmen gencin yeniden hayata bağlanmasına yardımcı olan Turan, aralarında kuvvetli bir bağ oluştuğunu söyledi. Başta depremzede ve yetimler olmak üzere birçok kişiye gıda, kırtasiye, ev eşyası, engellilere akülü sandalye gibi yardımlar ulaştıran Turan "Bizler sadece ihtiyaçları karşılamayı değil, umut olmayı, kardeş olmayı ve gönüllere dokunmayı kendimize görev edindik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör