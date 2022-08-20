Bekle Türkiyem yine geleceğiz

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy sınır kapılarından, haziran ayından itibaren 193 bin 102 araçla, 1 milyon 872 bin gurbetçi ana vatana giriş yaptı. Bu, son yılların en büyük rakamı oldu. Bu yıl ülkeye gelen ve yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerden 812 bin 606'sı yaşadıkları ülkelere geri döndü. Dönüş yolculuğunu sürdüren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak gurbetçiler, zaman zaman 2 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule'de 1750 araçlık otoparkın büyük kısmı dolarken, kara yolu üzerinde de yoğunluk yaşandı.Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte otoparkta sıranın kendisine gelmesini bekleyen gurbetçilere, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan stantlarda çay ve soğuk içecekler ikram ediliyor. Tesis şeklinde kurulan alanda ihtiyaçlarını giderip bekleyen gurbetçiler, sıranın gelmesiyle yollarına devam ediyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, sınır kapılarında, peron ve personel sayısını artırıp, aldığı önlemlerle gurbetçilerin çıkışlarını hızlandırıyor. İzmit'ten, yaşadığı Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Mustafa Pektaş "Şu bayrağı gördüğümüzde, geldiğimizde sevinçten, giderken de üzüntüden ağlıyoruz. Çok zor oluyor ama bunu Türkiye'dekiler anlayamıyorlar. Biz buraya gelince, 'Siz yurt dışından geliyorsunuz. Orada sizin için her şey güzel' diyorlar ama vatan hasreti, şu ezanın sesini bile insan özlüyor. 360 gün kaldı. Allah nasip ederse, biz her sene Türkiye'ye geliriz" dedi. Altınoluk'tan Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Özlem Doğan da "Çok güzel geçti. İnsan geriye dönmek istemiyor. Aileyi insan bırakınca üzülüyor. Şimdiden seneyi hayal ediyoruz" diye konuştu. DHA