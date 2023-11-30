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Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:29 Son Güncelleme: 30.11.2023 11:29

Beklemek İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Sevdiğini Beklemek Sözleri

Ömrümüzün büyük bir kısmı bekleyerek geçer. Yarını, yeni bir işi, aşkı, güzel günleri… Bu bekleyişlerin en özlem dolusu şüphesiz sevdiğini beklemektir. Şairler ve yazarlar da böyle düşünmüş olacak ki; beklemeye dair birçok yazı ve şiir yazmışlar. Beklemek ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden duygusal sevdiğini beklemek sözleri de bu nedenle oldukça anlamlıdır.

Beklemek İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Sevdiğini Beklemek Sözleri

Beklemek üzerine yazılmış şiir ve sözlerin büyük çoğunluğu, aşk konusu üzerinedir. İnsanlık her zaman aşkı aramış ve aşkın kendisine gelmesini beklemiştir. Aşk bulunduğunda ise sevdiğinin yolunu gözleme bekleyişi başlamıştır. Bu nedendir ki; beklemek ile ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden duygusal sevdiğini beklemek sözleri herkesi derinden etkiler.

Beklemek ile İlgili Sözler

Beklemek sözleri o kadar fazladır ki, çoğu durumda söyleyeni bilinmez. Anonim olan bekleyiş sözleri de oldukça anlamlıdır. Anonim olan bazı duygusal bekleyiş sözleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sana gel demeye utanırım. Peki ama ben çağırmasam, sen yine de gelsen?
  • Sevda denilen şey, midyelerin kalbinde yatan incilere benziyor. Bıkmadan yürek içinde bekliyor ve büyüyor.
  • Aşk değil ama beklentiler canını yakar.
  • Beklemek ne zor şeymiş, üstelik bekleyen bundan habersizken.
  • Senin haberin olmasa da bekliyorum. Uzak bir şehirde, yanında, yakınında, nefesinde, her adımında.

Yazarlardan Duygusal Sevdiğini Beklemek Sözleri

Geçmişten günümüze aşk, pek çok kitaba ve şarkıya konu olmuştur. Bu konular kimi zaman mutlu, gibi zaman hüzünlü, kimi zaman da umutludur. Bu umutlardan biri de bekleyiştir. Yazarlardan duygusal sevdiğini beklemek sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hayata dair her kurgumuz, her gelecek planımız başka başka hayatların, başka ruhların, kişiliklerin beklentileri ve hayatlarıyla ölçülür, orada her beklenti hayal kırıklıklarına gebedir beklentilerini birer inanca dönüştüren yürekler içinse hayattan derin bir çöküş beklemektedir. Bu inancın söndüğü yerde yeni bir hayata açılacak bir kapı yoktur. - Stefan Zweig
  • Beklenmeyeni beklemek gerek bazen. Tükenmeyen umudu, yok edilemez gerçek aşkı ve sevginin her türlüsünü beklemek. - Kamil Sarhanlı
  • Sana ait olanı bu kadar önemli yapan, onun için harcadığın zamandır. Gün batımını bile beklemek gerekiyor! - Antoine De Saint-Exupéry
  • Bazen beklemek lazım, en güzeli için. - José Mauro de Vasconcelos
  • Sana gel diyorum. Bekliyorum. Gelmezsen, Sicilya ormanları gökyüzü kadar esrarlı ve intikamcıdır ha! – Sait Faik Abasıyanık

Şairlerden Duygusal Sevdiğini Beklemek Sözleri

Hemen hemen her şair aşka dair birkaç satır karalamıştır. Bu satırlar arasından en duygulu bekleyiş sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Beklemek güzeldir, ama doğru durakta. - Can Yücel
  • Bekliyorum. Öyle bir havada gel ki, vazgeçmek mümkün olmasın. - Orhan Veli Kanık
  • GeIecekse bekIenen, bekIemek güzeIdir. ÖzIeyecekse özIenen, özIemek güzeIdir. Ve sevecekse seviIen; o hayat her şeye bedeIdir. - Özdemir Asaf
  • Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, benim seni beklediğim kadar. – Necip Fazıl Kısakürek
  • Ve bekliyorsun, o tek şey geIsin, senin yaşamını sonsuz çoğaItsın diye. – RiIke
  • Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. – Sezai Karakoç
  • Bekliyorum, geliyorsun. İşte diyorum yaşamak bu… - Ümit Yaşar Oğuzcan
  • Gece gündüz, aklımda fikrimde yalnız sen varsın. Hep seni düşünüyor, her an seni bekliyorum. Yalnız seni sevdiğimden ve seveceğimden başka bir şey düşünme. – Orhan Veli Kanık

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Beklemek İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden Duygusal Sevdiğini Beklemek Sözleri
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