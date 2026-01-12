Beklenen kar geldi: Tepeler beyaza büründü

Soğuk hava dalgasının etkisi alanına giren İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluştu. Gece saatlerinden bu yana etkili olan kar; Çatalca, Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi ilçelerde yeşil alanlar ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı sabah 06.00'dan itibaren ise kent merkezinde etkili olmaya başladı. Çamlıca Tepesi, Maslak, Levent ve Mecidiyeköy gibi merkezlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Kar yağışı zaman etkisini artırırken zaman zaman yavaşladığı görüldü.

OKULLARIN TATİL OLMASI TRAFİĞİ AZALTTI

İstanbul Valiliği'nin okulları tatil etmemesi, engelli kamu personelinin de idari izinli sayılması kararı sebebiyle daha önceleri yüzde 80'leri aşan trafik yoğunluğu, bu sabah yaşanmadı. Kent geleninde trafiğin oldukça sakin olduğu görüldü.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İBB Trafik Uygulamasında saat 08.00'de trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü. İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Pagasus da İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 46 seferini iptal ettiğini açıkladı. AJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan 24 seferi iptal edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.