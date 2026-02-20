Beklenmedik kar sağanak ve fırtına: Ardından açan güneş akılları karıştırmıştı! Meteoroloji uyardı...

Türkiye genelinde hava durumu bugün bölgelere göre farklılık gösteriyor. Marmara ve Ege'de yağmur ve fırtına öne çıkarken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor. Özellikle Kuzey ve Güney Ege'de 50-75 km/saat hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların ani sel, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
DENİZLERİMİZDE FIRTINA BEKLENİYOR
Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 21.02.2026 günü (Cumartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 21.02.2026 günü (Cumartesi) sabah saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ALARMI
20.02.2026 Cuma günü; Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batı, Aydın'ın güney ve batı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'da Cuma günü akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında Cumartesi günü sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ VAR
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte görülebilecek kar erimelerinin oluşturacağı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına; Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah doğusu ile öğle batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.