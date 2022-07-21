Haberler Yaşam Haberleri Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?
Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:23 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:24

Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Bel fıtığı günümüz dünyasında sık karşılaştığımız bir rahatsızlık olmakla birlikte; rahatsızlık hakkındaki araştırmalar da internet ortamında önemli yer tutmaktadır. Yapılan araştırmalarda bel fıtığının sebepleri ve hangi durumda bel fıtığı olunabileceği gibi soruların yanı sıra; bel fıtığı için hangi bölüme gidilir, hangi doktor bakar gibi sorular da sorulmaktadır.

Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Bel fıtığının sebepleri arasında birçok sebep olmakla beraber, bel fıtığından şüphelenen kişiler çoğu zaman hangi doktora gitmesi gerektiğini bilmeyebilir. O yüzdendir ki internet ortamında bel fıtığıyla alakalı en çok sorulan sorular arasında bel fıtığı için hangi bölüme gidilir, bel fıtığına hangi bölüm ve doktor bakar gibi sorular sorulmaktadır. Yazımızda bizler de bu sorulara cevap vererek siz okurlarımıza ayrıntılı bilgiler vermeyi amaç edindik. Okumaya devam ederek bel fıtığı için hangi bölüme gidilir, bel fıtığına hangi bölüm ve doktor bakar gibi soruların ayrıntılı cevaplarını bulabilirsiniz.

Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel fıtığı tanı ve tedavisi genel olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün alanına girmektedir. Aslında birçok hasta bel fıtığı ve tedavisi için fizik tedavi bölümüne gitmesi gerektiğini bilmesine rağmen ilk olarak ortopedi ya da beyin ve sinir cerrahisi bölümlerine gitmektedirler. Bu bölümlerden yapılan yönlendirmelerle beraber fizik tedaviye gidebileceğini sanan kişilerin sayısı da az değildir. Ancak incelemeler göstermektedir ki bel fıtığı için yapılan tedavilere baktığımızda %90 oranla fizik tedavi uygulanmakta ve büyük oranda da başarı sağlanmaktadır.

Ameliyat konusuna vurgu yapılması gerekirse de ameliyat oranı düşük bir konumdadır. Bu sebeple başvurunun cerrahi bölümler değil, dahili bir branş olan fizik tedavi ve rehabilitasyon olması hasta için en uygunudur. Bel fıtığı rahatsızlığı olan kişi ilk olarak ameliyat yapan bir doktora muayene olursa cerrah ameliyat önerebilir. Ameliyat için kabul gören bazı temel kriterler vardır. Ancak tedavi yöntemi ameliyat olan bir doktorun hastaya ameliyat önermesi şaşırtıcı değildir.

Hastaların çoğu da ameliyatı tek çözüm yolu olarak görmeyerek farklı farklı doktorlara gidip ameliyatsız çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Aynı hastaya bazı doktorların ameliyat önermesi bazılarının ise önermemesi bir karışıklığa yol açabilir. Bu karışıklığa maruz kalmamak için fizik tedavi doktoruna muayene olup tedavi önerilerini dikkate alırsanız süreç daha sağlıklı ilerleyebilir.

Bel Fıtığına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar?

Pek çok doktor başvurusunda görülmektedir ki insanların geliş nedeni direkt olarak bel fıtığım var ya da hastalığı işaret eden bulgularım var şeklinde oluyor. Hatta bazı durumlarda hastaların direkt MR raporlarını doktora verdiğine de şahit olunmaktadır. Yüzlerce yıllık tıbbi öykü alma ve fizik muayene sanatları gelişmiş teknolojiyle beraber geri planda kalmış gibi görünüyor.

Doktorların yoğun olması, poliklinikte hastalara ayrılan sürenin 5 – 10 dakikayı geçememesinin etkisi de büyüktür. Bel MR'ında raporlanmış bir fıtık olması hem muayeneyi hem de tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları aldıkları eğitimler doğrultusunda bel fıtıkları ve bununla alakalı birçok kas – iskelet problemlerinin tanı ve tedavisinde tecrübelidirler. Bu yüzden ilk olarak tercih edilmesi gereken doktorlar fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorlarıdır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMALAR 2022: YKS TYT - AYT ve YDT üniversite taban puanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü Suriye'ye operasyon mesajı! ABD'ye F-16 göndermesi...
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları: 2022 TOKİ İstanbul, İzmir dahil 24 il için başvuruların bitmesine az kaldı!
Kayıp Şehymus dehşet haftasını anlattı: Şınav, yağmur suyu ve böğürtlenle hayatta kaldı
Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları: e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA