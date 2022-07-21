Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Fıtığına Hangi Bölüm Ve Doktor Bakar?

Bel fıtığının sebepleri arasında birçok sebep olmakla beraber, bel fıtığından şüphelenen kişiler çoğu zaman hangi doktora gitmesi gerektiğini bilmeyebilir. O yüzdendir ki internet ortamında bel fıtığıyla alakalı en çok sorulan sorular arasında bel fıtığı için hangi bölüme gidilir, bel fıtığına hangi bölüm ve doktor bakar gibi sorular sorulmaktadır. Yazımızda bizler de bu sorulara cevap vererek siz okurlarımıza ayrıntılı bilgiler vermeyi amaç edindik. Okumaya devam ederek bel fıtığı için hangi bölüme gidilir, bel fıtığına hangi bölüm ve doktor bakar gibi soruların ayrıntılı cevaplarını bulabilirsiniz.

Bel Fıtığı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel fıtığı tanı ve tedavisi genel olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün alanına girmektedir. Aslında birçok hasta bel fıtığı ve tedavisi için fizik tedavi bölümüne gitmesi gerektiğini bilmesine rağmen ilk olarak ortopedi ya da beyin ve sinir cerrahisi bölümlerine gitmektedirler. Bu bölümlerden yapılan yönlendirmelerle beraber fizik tedaviye gidebileceğini sanan kişilerin sayısı da az değildir. Ancak incelemeler göstermektedir ki bel fıtığı için yapılan tedavilere baktığımızda %90 oranla fizik tedavi uygulanmakta ve büyük oranda da başarı sağlanmaktadır.

Ameliyat konusuna vurgu yapılması gerekirse de ameliyat oranı düşük bir konumdadır. Bu sebeple başvurunun cerrahi bölümler değil, dahili bir branş olan fizik tedavi ve rehabilitasyon olması hasta için en uygunudur. Bel fıtığı rahatsızlığı olan kişi ilk olarak ameliyat yapan bir doktora muayene olursa cerrah ameliyat önerebilir. Ameliyat için kabul gören bazı temel kriterler vardır. Ancak tedavi yöntemi ameliyat olan bir doktorun hastaya ameliyat önermesi şaşırtıcı değildir.

Hastaların çoğu da ameliyatı tek çözüm yolu olarak görmeyerek farklı farklı doktorlara gidip ameliyatsız çözüm yolları bulmaya çalışmaktadır. Aynı hastaya bazı doktorların ameliyat önermesi bazılarının ise önermemesi bir karışıklığa yol açabilir. Bu karışıklığa maruz kalmamak için fizik tedavi doktoruna muayene olup tedavi önerilerini dikkate alırsanız süreç daha sağlıklı ilerleyebilir.

Bel Fıtığına Hangi Bölüm ve Doktor Bakar?

Pek çok doktor başvurusunda görülmektedir ki insanların geliş nedeni direkt olarak bel fıtığım var ya da hastalığı işaret eden bulgularım var şeklinde oluyor. Hatta bazı durumlarda hastaların direkt MR raporlarını doktora verdiğine de şahit olunmaktadır. Yüzlerce yıllık tıbbi öykü alma ve fizik muayene sanatları gelişmiş teknolojiyle beraber geri planda kalmış gibi görünüyor.

Doktorların yoğun olması, poliklinikte hastalara ayrılan sürenin 5 – 10 dakikayı geçememesinin etkisi de büyüktür. Bel MR'ında raporlanmış bir fıtık olması hem muayeneyi hem de tedavi sürecini kolaylaştırmaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları aldıkları eğitimler doğrultusunda bel fıtıkları ve bununla alakalı birçok kas – iskelet problemlerinin tanı ve tedavisinde tecrübelidirler. Bu yüzden ilk olarak tercih edilmesi gereken doktorlar fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorlarıdır.