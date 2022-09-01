Belçika Vizesi Nasıl Alınır? Belçika Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Belçika'nın güzelliklerini yakından görmek için ilk olarak Belçika turist vizesi almak gerekir. Doğa ile şehirlerin iç içe geçtiği Belçika'da, yeşillik alanlara ve nehirlere yakın birçok yerleşim merkezi bulunur. Merak edenler ve gitmek isteyenler, Belçika vize başvurusu yapmalıdır. Peki Belçika vizesi nasıl alınır, Belçika vize başvurusu nasıl yapılır? İşte Belçika vize başvurusu ile ilgili detaylar…

Belçika Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Belçika, müzeleri, geleneksel mimariye sahip Ortaçağdan kalma evleri ve doğa harikası manzaraları ile de meşhurdur. Avrupa'daki en küçük ülkelerden biri olmasına rağmen, faaliyet çeşitliliği açısından beklentileri karşılar. Kültür, tarih, doğa veya gastronomi isteniyorsa, Belçika mükemmel bir tatil geçirmek için son derece uygundur. Dünyanın en iyi waffle ve çikolataları, Belçika'ya aittir. Kuzey Denizi'ne kıyısı olduğu için balıkçılık gelişmiştir. Bu durum, Belçika mutfağında kendini büyük ölçüde gösterir. Çeşitli deniz mahsulleri yaygın olarak tüketilir. Dar sokakları, oymalı evleri, sivri uçlu kiremit çatıları, kiliseleri, kaleleri ve tarihi sarayları ile zengin bir mimari anlayışa sahiptir.

Schengen vizesi almak için ilk olarak Belçika Konsolosluğu'ndan, randevu alınmalıdır. İster web sitesi üzerinden, ister çağrı merkezinden olmak üzere randevu oluşturulabilir. Alınacak olan vizeye göre istenen evraklar da farklılık gösterir. 7-15 iş günü içinde vize alınabilir. Fakat bazı pasaport sahipleri, vize almaktan muaftır. Bunlar, bordo (umuma mahsus), gri (hizmet), yeşil (hususi), siyah (diplomatik) pasaportlardır. Bu pasaport sahiplerinin, 180 gün kapsamında 90 günü aşmamak şartı ile vize almaları zorunlu değildir. Yetişkinler için 80, 6-12 yaş arası için ise 55 Euro ödenmelidir.

Belçika Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

Belçika'ya turistik ziyarete, okumaya veya çalışmaya gidecek olanlar için gerekli olan evraklar aşağıda verildiği gibidir.

Turistler

En az 6 ay geçerli pasaport

2 adet yeni tarihli biyometrik fotoğraf

Otel, uçak rezervasyonları

Seyahat sağlık sigortası

Banka Hesap Cüzdanı

Ticari ve Ziyaretler için Davetiye (Davetiye ileten kişinin pasaport/kimlik fotokopisi)

İkametgah

Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği

Kimlik fotokopisi

Vize ücreti

Öğrenciler

Pasaport Aslı

Nüfus Cüzdan Belgesi

D tipi Ulusal Başvuru Formu

Biyometrik Fotoğraf

Tercih Edilen Dil Form Belgesi

İdari Harç Dekontu

İlgili Makamlardan Alınmış Sağlık Raporu

Sabıka Kaydı

Kabul Mektubu

Başvuru Sahibi kişinin yükseköğrenime girme hakkı olduğuna dair ispatlayıcı belge

Düzenli Öğrenci Kayıt Belgesi

Konaklama Kanıtı

Açıklayıcı Kurs Kayıt Belgesi

Dil Yeterlilik Belgesi

Maddi kaynakların yeterliliğini ispat eden belgeler

İşverenler

Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe

İmza Sirküleri

Vergi levhasının fotokopisi

Şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ile bilânçosu

Faaliyet Belgesi

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Çalışanlar