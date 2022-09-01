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Giriş Tarihi: 1.9.2022 10:57 Son Güncelleme: 1.9.2022 10:57

Belçika Vizesi Nasıl Alınır? Belçika Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Kuzey Denizi'ne sahili bulunan Belçika, konum itibariyle bir hayli soğuk iklime sahiptir. Ekonomisi gelişmiş olan Belçika'da, turizm büyük bir öneme sahiptir. Bu ülkeyi ziyaret etmeyi planlayanlar, Belçika vizesi nasıl alınır diye merak eder. Belçika vize başvurusu ve Schengen vizesi başvurusu hakkında süreç de merak edilmektedir. Belçika turist vizesi ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Belçika Vizesi Nasıl Alınır? Belçika Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?

Belçika'nın güzelliklerini yakından görmek için ilk olarak Belçika turist vizesi almak gerekir. Doğa ile şehirlerin iç içe geçtiği Belçika'da, yeşillik alanlara ve nehirlere yakın birçok yerleşim merkezi bulunur. Merak edenler ve gitmek isteyenler, Belçika vize başvurusu yapmalıdır. Peki Belçika vizesi nasıl alınır, Belçika vize başvurusu nasıl yapılır? İşte Belçika vize başvurusu ile ilgili detaylar…

Belçika Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Belçika, müzeleri, geleneksel mimariye sahip Ortaçağdan kalma evleri ve doğa harikası manzaraları ile de meşhurdur. Avrupa'daki en küçük ülkelerden biri olmasına rağmen, faaliyet çeşitliliği açısından beklentileri karşılar. Kültür, tarih, doğa veya gastronomi isteniyorsa, Belçika mükemmel bir tatil geçirmek için son derece uygundur. Dünyanın en iyi waffle ve çikolataları, Belçika'ya aittir. Kuzey Denizi'ne kıyısı olduğu için balıkçılık gelişmiştir. Bu durum, Belçika mutfağında kendini büyük ölçüde gösterir. Çeşitli deniz mahsulleri yaygın olarak tüketilir. Dar sokakları, oymalı evleri, sivri uçlu kiremit çatıları, kiliseleri, kaleleri ve tarihi sarayları ile zengin bir mimari anlayışa sahiptir.

Schengen vizesi almak için ilk olarak Belçika Konsolosluğu'ndan, randevu alınmalıdır. İster web sitesi üzerinden, ister çağrı merkezinden olmak üzere randevu oluşturulabilir. Alınacak olan vizeye göre istenen evraklar da farklılık gösterir. 7-15 iş günü içinde vize alınabilir. Fakat bazı pasaport sahipleri, vize almaktan muaftır. Bunlar, bordo (umuma mahsus), gri (hizmet), yeşil (hususi), siyah (diplomatik) pasaportlardır. Bu pasaport sahiplerinin, 180 gün kapsamında 90 günü aşmamak şartı ile vize almaları zorunlu değildir. Yetişkinler için 80, 6-12 yaş arası için ise 55 Euro ödenmelidir.

Belçika Vizesi Almak için Gereken Evraklar Nelerdir?

Belçika'ya turistik ziyarete, okumaya veya çalışmaya gidecek olanlar için gerekli olan evraklar aşağıda verildiği gibidir.

Turistler

  • En az 6 ay geçerli pasaport
  • 2 adet yeni tarihli biyometrik fotoğraf
  • Otel, uçak rezervasyonları
  • Seyahat sağlık sigortası
  • Banka Hesap Cüzdanı
  • Ticari ve Ziyaretler için Davetiye (Davetiye ileten kişinin pasaport/kimlik fotokopisi)
  • İkametgah
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
  • Kimlik fotokopisi
  • Vize ücreti

Öğrenciler

  • Pasaport Aslı
  • Nüfus Cüzdan Belgesi
  • D tipi Ulusal Başvuru Formu
  • Biyometrik Fotoğraf
  • Tercih Edilen Dil Form Belgesi
  • İdari Harç Dekontu
  • İlgili Makamlardan Alınmış Sağlık Raporu
  • Sabıka Kaydı
  • Kabul Mektubu
  • Başvuru Sahibi kişinin yükseköğrenime girme hakkı olduğuna dair ispatlayıcı belge
  • Düzenli Öğrenci Kayıt Belgesi
  • Konaklama Kanıtı
  • Açıklayıcı Kurs Kayıt Belgesi
  • Dil Yeterlilik Belgesi
  • Maddi kaynakların yeterliliğini ispat eden belgeler

İşverenler

  • Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe
  • İmza Sirküleri
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • Şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ile bilânçosu
  • Faaliyet Belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Çalışanlar

  • Antetli Kâğıda İngilizce Dilekçe
  • İmza Sirküleri
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • Şirketin banka hesap dökümü ve bilançosu
  • Faaliyet Belgesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  • Sigortalı işe giriş bildirgesi
  • Maaş Bordroları
  • SGK tescil ve hizmet dökümü

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Belçika Vizesi Nasıl Alınır? Belçika Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar ve Ücreti Ne Kadar?
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