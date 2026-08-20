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Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:48

Belediye bahçesindeki silahlı saldırının nedeni belli oldu: 3 yaralı

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının, belediye çalışanlarının karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan tartışma nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

İHA Yaşam
Belediye bahçesindeki silahlı saldırının nedeni belli oldu: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediye personelinin bahçede bir araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafların olay yerine çağırdığı yakınlarının da tartışmaya dahil olması üzerine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Nevfel Ö. (55), Hakan Ö. (48) ve Emre Ö. (21) silahla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

KAVGANIN ALTINDAN "TRAFİK KAZASI" ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki inceleme ve çalışmaları sonucunda saldırının, maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışmanın büyümesiyle meydana geldiği belirlendi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör

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Belediye bahçesindeki silahlı saldırının nedeni belli oldu: 3 yaralı
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