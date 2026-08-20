Belediye bahçesindeki silahlı saldırının nedeni belli oldu: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediye personelinin bahçede bir araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tarafların olay yerine çağırdığı yakınlarının da tartışmaya dahil olması üzerine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda Nevfel Ö. (55), Hakan Ö. (48) ve Emre Ö. (21) silahla yaralandı.