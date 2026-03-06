Belediye işçileri kazan kaldırdı! CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde sular durulmuyor

CHP'de yeni bir kriz bu kez Eyüpsultan Belediyesi'nde yaşandı. Zamlarını alamayan çalışanlar duruma tepki gösterirken, üç aydır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle belediye yönetimi protesto edildi.

CHP'li Eyüpsultan Belediyesi'nde sular durulmuyor: İşçiler kazan kaldırdı! | Video



Her fırsatta hak, hukuk, adalet ve emek kavramlarından dem vuran CHP'liler, uygulamalarıyla bir kez daha söylediklerinin tam tersine hareket etmeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, memurlarla toplu sözleşmeye yanaşmazken, zamlarını alamayan çalışanlar kazan kaldırdı. Belediyede görevli memurlar, toplu sözleşme belediye tarafından 3 aydır imzalanmadığı için bir araya geldi ve yönetimi protesto etti.