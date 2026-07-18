Belediye kreşlerine % 60 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesinin görüşüldüğü toplantıda, belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi. Kabul edilen zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

İBB Meclisi, İstanbul genelindeki yediemin otopark günlük barındırma ve trafikten men edilen araçların çekme ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 42.86 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yeni tarifeyle birlikte otomobil günlük otopark tarifesi 200 TL'den yüzde 25 zamla 250 TL'ye çıkarılırken, standart araç çekme ve 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 38.90'lık artışla bin 800 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

İBB'nin zam yağmuru ulaşımdaki fiyat artışlarıyla devam etti. CHP'lilerin oy çokluğu ile Meclis'ten geçirilen ve Cumhur İttifakı'nın muhalefet şerhi koyduğu zam kararı ile otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servis ücretleri de yüzde 10 arttı. Buna göre İETT tam bilet ücreti 46.20 TL'ye tırmanırken, aylık tam abonman ücreti ise 3 bin 628 TL'ye ulaştı.

Okul servislerinde 0 ile 1 kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4 bin 51 liradan 4 bin 456 liraya yükseltildi. Taksimetre açılış ücreti 65.40 liradan 71.94 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 43.56 liradan 47.92 liraya, kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 liraya yükseldi.