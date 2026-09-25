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Giriş Tarihi: 25.09.2026

Belediye öğrencilere ulaşım desteği verdi

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Belediye öğrencilere ulaşım desteği verdi
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Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin neresinde eğitim gördüğüne bakılmaksızın Bahçelievler'de ikamet eden öğrencilerin aylık ulaşım abonman ücretleri belediye tarafından karşılanıyor. Bahçelievler Belediyesi'nin uygulamasında öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin bulunduğu şehir için herhangi bir sınırlama bulunmuyor. İlçede ikamet eden ve Türkiye'nin farklı noktalarında üniversite eğitimi gören Bahçelievlerli öğrenciler, ulaşım desteğinden yararlanabiliyor. Uygulamayla öğrencilerin eğitim hayatlarının sürdüğü süre boyunca ulaşım giderlerinin azaltılması ve aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Belediye öğrencilere ulaşım desteği verdi
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