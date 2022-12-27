Haberler Yaşam Haberleri Belediye otobüsü şoförü koca karısını öldürüp kaçmıştı! Cinayetten önce çevresine kocasından dert yanmış
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:47 Son Güncelleme: 27.12.2022 16:35

Belediye otobüsü şoförü koca karısını öldürüp kaçmıştı! Cinayetten önce çevresine kocasından dert yanmış

İzmir’de belediye otobüs şoförü kocası Ahmet Fırat tarafından bıçaklanarak öldürülen Nuran Fırat (36) cinayetiyle ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Nuran Fırat’ın cinayetten önce çevresine 16 yıllık eşinden dert yandığı, şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini söylediği ortaya çıktı. İyi bir hayvan sever Nuran Fırat’ın ölümünden dakikalar önce bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sokak hayvanlarına sıcak bir yuva aradığı görüldü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Belediye otobüsü şoförü koca karısını öldürüp kaçmıştı! Cinayetten önce çevresine kocasından dert yanmış

İzmir'in Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde önceki gün (pazartesi) saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve zaman zaman karısına şiddet uyguladığı iddia edilen belediye otobüsü şoförü Ahmet Fırat, 16 yıllık karısı Nuran Fırat (36) ile önceki gün yine tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında öfkesine yenik düşen Ahmet Fırat, eşi Nuran Fırat'ı boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, Ahmet Fırat da olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı. Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ahmet Fırat'ı Urla'da yakaladı.

Gözaltına alınan Fırat ifadesi alınmak üzere Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

SABAH YENİ DETAYLARA ULAŞTI

SABAH, Nuran Fırat cinayetiyle ilgili yeni ve çarpıcı detaylara ulaştı. Cinayete kurban giden Nuran Fırat'ın çevresindekilere eşinden dert yandığı öğrenildi. Talihsiz kadının eşinden boşanmak ve bu konuda komşularından destek istediği ortaya çıktı.

Kocasının kendisini dövdüğünü anlatan Nuran Fırat'ın Sokak hayvanlarına bakıp beslediği, iyileştirdiği, sahiplendirmek için sosyal medya üzerinden uğraştığı öğrenildi.

Talihsiz kadının ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. İyi bir hayvan sever olan Nuran Fırat'ın ölümünden dakikalar önce bile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sokak hayvanlarına sıcak bir yuva aradığı görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye otobüsü şoförü koca karısını öldürüp kaçmıştı! Cinayetten önce çevresine kocasından dert yanmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA