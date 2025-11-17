Haberler Yaşam Haberleri Belediye otobüsünde dehşet! ‘Yan bakma’ meselesinde tartıştığı kişiyi eşinin yanında defalarca bıçakladı
Giriş Tarihi: 17.11.2025 21:51

Konya’da 33 yaşındaki Vahdettin Işık, belediye otobüsü içerisinde ‘yan bakma’ meselesi nedeniyle tartıştığı 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk’ü defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Öztürk, kalp masajı ile hayata döndürülürken, olay yerinden kaçan saldırgan Işık ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Dehşet veren olay, saat 17.00 sıralarında Ereğli karayolu üzeri Tatlıcak Mahallesi girişinde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, eşiyle birlikte belediye otobüsünde seyahat ederken iddiaya göre tanımadığı Vahdettin Işık ile aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Işık, otobüsün durağa yaklaştığı esnada yanındaki bıçakla Öztürk'e saldırdı. Öztürk bacak ve karın kısmından ağır şekilde yararlanırken, saldırgan otobüsten inip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan kalp masajı ile hayata döndürülüp ameliyata alındı. Saldırgan Vahdettin Işık ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Işık'ın mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

