Belediyede 5 cinsel vaka: Mesaide görüntülü çıplak sohbet yapan belediye çalışanı işten atıldı

HASAN, ŞEYMA CİNAYETİ DAHİL 5 CİNSEL VAKA YAŞANDI



Kırşehir Belediyesi'nde 2022 yılında Hasan ve Şeyma adlı gençlerin belediyede çalışan güvenlik görevlileri tarafından taciz edildikten sonra öldürülmesinin ardından yaşanan süreçte bir belediye çalışanın çocuğa cinsel organının fotoğrafını atması, temizlik görevlisinin cami tuvaletinde Afgan bir çocuğu taciz etmesi ve Hayır Evi eski Müdürü S.Ç.'nin de iş yerinin tuvaletinde yaptığı görüntülü seks akıllara durgunluk verdi.

Yaşanan olaylarla ilgili ise adli süreçler devam ediyor.