Belediyeden 100 çocuğa bisiklet

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Bahçelievler Belediyesi tarafından çocukları spora, sağlıklı yaşama ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen 44. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki programa Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuğa bisikletleri teslim edildi. Törende Siyavuşpaşaspor Kulübü tarafından Başkan Hakan Bahadır'a hediye takdim edildi. Başkan Bahadır, bakanlık ve valilik destekleriyle bugüne kadar toplamda yaklaşık 6 bin 800 bisikleti çocuklarla buluşturduklarını ifade etti.