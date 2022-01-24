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Giriş Tarihi: 24.1.2022 20:33 Son Güncelleme: 24.1.2022 21:08

Belediye'den mahsur kalanlara yardım

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Belediye’den mahsur kalanlara yardım

Türkiye’nin en kapsamlı Belediye Mobil Uygulaması olan ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaşama geçirdiği TEKSİN sistemi, kar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarında yardımına koşuyor.

Ülke genelinde olduğu gibi bölgede de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle insanların yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için gece-gündüz çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir taraftan da TEKSİN uygulaması aracılığıyla yardım talebinde bulunan vatandaşlarında sıkıntılarını ortadan kaldırıyor.


Antalya'dan kız istemek için Tarsus'a bağlı Çukurbağ Mahallesine gelen 14 kişilik kafile, aşırı kar yağışı nedeniyle yolun kapanmasından dolayı, içerisinde bulundukları servis aracında mahsur kaldılar.

Vatandaşların TEKSİN'e yaptıkları ihbar üzerine seri şekilde bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen, mahallenin yüksek bir noktasında araç içinde bulunan vatandaşlara ulaştı ve bulundukları yerden kurtardı. Büyükşehir ekipleri, Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesi Küme Evler bölgesinde, kar nedeniyle mahsur kalan ve yine TEKSİN uygulamasına başvurarak yardım talebinde bulunan iki aileden oluşan 9 kişiyi kurtardılar.

Mahsur kalan vatandaşlar kar nedeniyle bulundukları noktada mahsur kaldıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.

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Belediye'den mahsur kalanlara yardım
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