Belediyeden okullara su sebili desteği

Bahçelievler Belediyesi, su sebili projesini devlet okullarında hayata geçirdi. Tüm öğrencilere ücretsiz, temiz ve erişilebilir su imkanı sunmayı hedefleyen projenin pilot uygulaması Siyavuşpaşa İlkokulu'nda start aldı. Proje kapsamında, okulların her katına 2 musluklu arıtmalı su sebilleri yerleştirilecek. Bu şekilde öğrencilere sağlıklı içme suyu sağlanarak, suyun ulaşılabilirliği arttırılacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu yüzden, okullarımızda ücretsiz ve temiz içme suyu sağlamak için bu projeyi başlattık. Amacımız çocuklarımızın her an sağlıklı suya erişebilmesi ve su tüketme alışkanlığını küçük yaşta kazanmaları. Projemizi tüm Bahçelievler genelindeki okullarda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."