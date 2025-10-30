Böyle arkadaş olmaz olsun... ’Belediyelere araç kiralıyoruz’ yalanıyla arkadaşlarını kandırdı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da bir firmanın 3 mağdura kendilerini belediye ve kamu kuruluşları ile bağlantıları olduğunu, senet karşılığında araçlarını kiralamaları sonucunda yüksek kazanç elde edecekleri, çekin karşılıksız çıkıp kazanç elde edememeleri yönündeki şikayetleri üzerine çalışma yaptı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda mağdurların şüphelilere güvenerek bir yıl vadeli çek karşılığında araçlarını teslim ettiklerini, çeklerin ise karşılıksız çıkması üzerine 6 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 5 kişi 25 Ekim'de Eyüpsultan'daki bir apartmana yapılan operasyonla gözaltına alınırken, birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Ayrıca şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan ağabey ve kardeşi olduğu öğrenilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.