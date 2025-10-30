Haberler Yaşam Haberleri Böyle arkadaş olmaz olsun... 'Belediyelere araç kiralıyoruz' yalanıyla arkadaşlarını kandırdı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:41

İstanbul Eyüpsultan’da paravan şirket kurup 'belediyelerle bağlantılarım var aracını oralara yüksek paraya kiralarız' diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Ağabey kardeş olduğu öğrenilen 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da el konuldu. Öte yandan şüphelilerin araçta bir sorun olursa diye de 1 yıl vadeli sahte çek verdikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da bir firmanın 3 mağdura kendilerini belediye ve kamu kuruluşları ile bağlantıları olduğunu, senet karşılığında araçlarını kiralamaları sonucunda yüksek kazanç elde edecekleri, çekin karşılıksız çıkıp kazanç elde edememeleri yönündeki şikayetleri üzerine çalışma yaptı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda mağdurların şüphelilere güvenerek bir yıl vadeli çek karşılığında araçlarını teslim ettiklerini, çeklerin ise karşılıksız çıkması üzerine 6 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 5 kişi 25 Ekim'de Eyüpsultan'daki bir apartmana yapılan operasyonla gözaltına alınırken, birinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

Ayrıca şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan ağabey ve kardeşi olduğu öğrenilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

