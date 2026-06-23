Belediyelerin canlı yayınlarına KVKK freni

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil ve benzeri işlek noktalara kameralar yerleştirdiği, bu kameralardan alınan görüntüleri internet siteleri üzerinden herkesin erişimine açık şekilde canlı yayımladığı yönünde çok sayıda ihbar ve şikâyet ulaştı Kurum tarafından yürütülen incelemelerde, uygulamanın ülke genelinde yaygın olduğu belirlendi. Kişisel veri güvenliğinin sağlanması ve olası hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla konuya ilişkin kamuoyu duyurusu yayımlandı Kurulun incelemelerinde, belediyelerce turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları nedeniyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği tespit edildi. Yüz ve plaka görüntülerinin kişisel veri niteliğinde olduğu vurgulandı.

KAYIT OLMASA DA KİŞİSEL VERİ İŞLENİYOR

Kurul, kamera görüntülerinin kaydedilmemesinin canlı yayınları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dışında bırakmadığını bildirdi. Vatandaşların yüzlerinin ve araç plakalarının internet üzerinden herkesin erişimine açık şekilde canlı yayımlanmasının, kişisel verileri görünür ve erişilebilir hale getirdiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu yayınların kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ifade edildi. Açıklamada, veri sorumlusu konumundaki belediyelerin kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve bu verilere yetkisiz erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olduğu kaydedildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyelere turizm ve tanıtım hizmetleri yapma yetkisi verdiği hatırlatıldı. Ancak bu yetkinin, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla doğrudan kamerayla canlı izleme yapabileceği anlamına gelmediği bildirildi. Söz konusu yayınların, kamusal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen izleme faaliyetleri kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Kurul, meydan, yürüyüş yolu, oturma alanı ve kumsal gibi vatandaşların sosyalleştiği, dinlendiği ve vakit geçirdiği yerlerde kişilerin izlenmemeye yönelik makul mahremiyet beklentisi bulunduğuna dikkat çekti. Bu alanlardan yapılan canlı yayınların özel hayata saygı hakkına müdahale niteliği taşıdığı değerlendirildi. Görüntülerin internet üzerinden sınırsız sayıda kişinin erişimine açılmasının ciddi riskler doğurduğu vurgulandı. Görüntülerin üçüncü kişiler tarafından turizm dışındaki amaçlarla kaydedilebileceği, aktarılabileceği veya hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılabileceği uyarısı yapıldı.

Kurul, turizm ve kent tanıtımı amacıyla kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yapılan müdahalenin orantılı olmadığını belirtti. Aynı amaca, kişilerin tanımlanamayacağı görüntüleme yöntemleriyle veya kişisel veri içermeyen görüntü ve fotoğraflarla ulaşılabileceği ifade edildi. Gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve 6698 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerinin belediyeler tarafından ivedilikle durdurulması istendi. Tanıtım faaliyetlerinin, kişisel veri işlenmeyecek alternatif yöntemlerle sürdürülmesi gerektiği bildirildi.

UYMAYAN BELEDİYELERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Açıklamada ayrıca, kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri almayan ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen belediyeler hakkında 6698 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi. 6698 sayılı Kanun'un "Kabahatler" başlıklı 18'inci maddesi; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen, veri güvenliği için gerekli tedbirleri almayan, Kurul kararlarına uymayan ve Veri Sorumluları Sicili'ne ilişkin yükümlülükleri ihlal eden veri sorumluları hakkında uygulanacak idari yaptırımları düzenliyor. Kanunda belirtilen idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. Belediyeler gibi kamu kurumlarında ihlal tespit edilmesi halinde ise Kurulun bildirimi üzerine sorumlu memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılıyor. Yürütülen işlemin sonucu da Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildiriliyor.