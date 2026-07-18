Belediyenin hafriyat kamyonu kaza yaptı: 2 işçi öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait bir hafriyat kamyonunun kontrolden çıkması sonucu yaşanan zincirleme kazada 2 işçi öldü. Bağlum Mahallesi'ndeki yol açma çalışmaları sırasında Ömer Sütçü yönetimindeki hafriyat kamyonu fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kontrolden çıktı. Sürüklenen kamyon, önce Emre Çelik'in kullandığı hafriyat kamyonuna, ardından başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlarda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sürücüler Ömer Sütçü ile Emre Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın tanığı Atilla Tüter, "Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler" diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Bursa İznik'te kömür yüklü bir TIR akaryakıt istasyonuna girerken devrildi. Kazada istasyon marketinde alışveriş yapan Erdinç Cirit (54) tonlarca kömürün altında kalarak hayatını kaybetti.